Il retroscena del presunto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro

Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro: la notizia, già circolata nei mesi scorsi, è stata rilanciata nelle scorse ore da Fabrizio Corona.

Dopo aver affermato, tra le altre cose, che Fedez avrebbe avuto un’amante sin dall’inizio della storia con Chiara Ferragni alla quale avrebbe confessato il suo amore pochi minuti prima di convolare a nozze con l’influencer, l’ex paparazzo ha attaccato l’influencer in seguito al lungo sfogo social di quest’ultima.

Corona, infatti, rivolgendosi direttamente all’imprenditrice digitale di raccontare “la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”.

Sganciando, poi, una bomba finale: “Incominciamo da uno che canta a Sanremo quest’anno: Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?”.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona, in realtà, non sono nuove. Diversi mesi fa già il giornalista Gabriele Parpiglia, su Radio Marte, aveva affermato: “Si vociferava proprio tempo fa di un flirt, mai confermato ma nemmeno smentito, tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Farei rivedere il video del compleanno di Achille in cui abbiamo detto che c’era Tananai, Hell Raton, il suo avvocato… A un certo punto appare anche lei con un vestito rosso e lungo. Se guardate le immagini, voi donne, capirete che l’occhio è uno di quelli carini”. Indiscrezione che era stata rilanciata anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e dal sito Mowmag.

Ora, dopo le rivelazioni di Corona, è proprio Alessandro Rosica a tornare sull’argomento rivelando qualche dettaglio in più del presunto tradimento.

In una stories sul suo profilo Instagram, infatti, l’esperto di gossip ha scritto ciò che sarebbe accaduto: “Chiara andò ad una festa a casa di Achille. Rimase tutta la notte e si frequentarono per qualche giorno, le amiche la coprivano. Fedez scoprì tutto nelle chat WhatsApp ‘Qualcuna eliminata da Chiara’ cosa che insospettì molto Federico che andò a parlare con Achille confermando tutto. Da allora ognuno per la sua strada e Federico ha definitivamente allontanato le amiche di Chiara. Ma cosa si aspettava? L’ha sempre tradita”.

Di recente, inoltre, era emerso che Fedez e Achille Lauro, che in passato hanno collaborato al singolo Mille, non si seguivano più sui social.

Intervistato da Il Messaggero, alla domanda “Perché avete smesso di seguirvi con Fedez?”, Achille Lauro rispose ironicamente: “Sarà un errore di Instagram”. Per poi aggiungere ridendo: “Io non ho smesso di seguire nessuno”.