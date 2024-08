Fedez e Luna Shirin Rasia: “I baci erano a favore di paparazzi, lei non l’ha presa bene ed ora è a Bologna”

Fedez e Luna Shirin Rasia: “I baci erano a favore di paparazzi”

Altro che flirt, tra Fedez e Luna Shirin Rasia (qui il suo profilo) sarebbe già finita o meglio in realtà non sarebbe mai iniziata: a lanciare la clamorosa indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia che ricostruisce la vicenda con dovizia di particolari.

Il giornalista, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Quando si lancia una notizia, una copertina . Che sia un flirt , un amore estivo, un lungo bacio alla luce dei paparazzi ; bisogna sempre tener conto di un fattore: conoscere la storia! O meglio la storia… che non c’era!”.

“Quella tra Fedez e Luna. Si, i due sono stati sorpresi in barca mentre scambiavano effusioni, sono finiti sui giornali, i baci eran a favore di paparazzi (Luna quando lo ha scoperto, successivamente, non l’ha presa bene da un punto di vista emotivo e personale, ndr). Così succede che mentre tutti decantano la lista di Fedez (Garance, Sveva e appunto Luna) quest’ultima si trovi già da giorni nella sua Bologna, prendendosi le sue responsabilità, pensando però che non voleva il vortice del gossip, ne teatrini e feste con altre presenze. Non ha partecipato infatti nemmeno al rave party (a pagamento) del secolo. E oggi si è presa uno stacco personale fatto di riflessione e dolore per motivi unicamente suoi… lontani da Fedez”.

A fotografare il cantante e la modella 23enne era stato il magazine Chi: nelle immagini si vedevano i due mentre si scambiavano effusioni a bordo di una barca.

Ex compagna di Michele Merlo, il cantante di Amici tragicamente scomparso nel 2021, l’accostamento tra Fedez e l’interprete aveva provocato la reazione del papà di Merlo, Domenico, che aveva scritto sui social: “Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza palle”.