Fedez e il flirt con Luna Shirin Rasia, il papà di Michele Merlo

Il flirt tra Fedez e Luna Shirin Rasia, ex compagna di Michele Merlo, continua a far discutere: questa volta è Domenico Merlo, il papà del cantante scomparso tragicamente nel 2021, a parlare della vicenda attraverso un duro sfogo sui social.

Il rapper e la modella, infatti, sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre si scambiavano effusioni a bordo di una barca. Nel parlare dell’ultimo gossip riguardante Fedez si è inevitabilmente finito di parlare anche di Michele Merlo, il cantante di Amici noto anche con il nome d’arte di Mike Bird, dal momento che Luna Shirin Rasia è per l’appunto l’ex compagna di Merlo.

Un accostamento che non è piaciuto a Domenico Merlo, papà del cantante, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Michele era un cantante, Michele suonava, scriveva, cantava e recitava. Michele era un Artista, Michele era onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande UOMO. Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza palle. Ognuno è libero di farne ciò che vuole della propria vita. Buona vita o buon Gossip ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi”.