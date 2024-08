La calda estate di Fedez continua: dopo Luna Shirin Rasia ecco la bionda Giulia Santin

Fedez, dopo Luna Shirin Rasia ecco la bionda Giulia Santin

Fedez continua a far parlare di sé: dopo Garance Authié, Sveva Magatti e Luna Shirin Rasia, infatti, il cantante è ora stato avvistato con un’altra ragazza, la 22enne Giulia Santin.

A lanciare lo scoop è il giornalista Gabriele Parpiglia che ha postato sui suoi social un breve video, realizzato durante la festa in Costa Smeralda organizzata dallo stesso Fedez, in cui si vede il cantante e la ragazza una al fianco dell’altra.

Solamente pochi giorni fa, il rapper era stato paparazzato da Chi mentre si scambiava effusioni con Luna Shirin Rasia, modella 23enne ex compagna di Michele Merlo, il cantante di Amici tragicamente scomparso nel 2021.

Secondo lo stesso Parpiglia, però, le effusioni erano “a favore di paparazzi (Luna quando lo ha scoperto, successivamente, non l’ha presa bene da un punto di vista emotivo e personale, ndr)”.

“Così succede che mentre tutti decantano la lista di Fedez (Garance, Sveva e appunto Luna) quest’ultima si trovi già da giorni nella sua Bologna, prendendosi le sue responsabilità, pensando però che non voleva il vortice del gossip, ne teatrini e feste con altre presenze. Non ha partecipato infatti nemmeno al rave party (a pagamento) del secolo. E oggi si è presa uno stacco personale fatto di riflessione e dolore per motivi unicamente suoi… lontani da Fedez” scrive ancora il giornalista.

Al tempo stesso emerge un video che per l’appunto mostra Fedez e Giulia Santin. Che sia un nuovo flirt? Non è dato sapere al momento.

Per quanto riguarda la ragazza, il cui profilo Instagram vanta oltre 8mila follower, si sa che è di Brescia e che lavora come modella e attrice. Appassionata di sport, ha lavorato già in alcuni spettacoli teatrali ed è stata protagonista di alcuni cortometraggi e videoclip.