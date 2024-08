Fedez pubblica una foto con i figli, il mistero della dedica: “Mi manchi”

Dopo essere andati in villeggiatura con la mamma in Grecia, Vittoria e Leone, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, hanno riabbracciato il loro papà con il quale stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna.

È lo stesso Fedez a postare sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme ai suoi figli e all’ormai inseparabile cane Silvio.

Quello che non è sfuggito ai follower, però, è la didascalia scelta dal rapper che scrive: “Non sprecare il tuo tempo con me. Sei già la voce nella mia testa. (Mi manchi, mi manchi)”.

Parole che molti hanno interpretato come una dedica speciale nei confronti di qualcuno: e c’è già chi ipotizza possa trattarsi dell’ormai ex moglie Chiara Ferragni.

Al momento, però, appare assai improbabile una reunion tra i due. Lui è stato fotografato con diverse compagne in più occasioni, mentre lei sarebbe attualmente impegnata, seppur tra diverse difficoltà, con il manager Silvio Campara.

Proprio l’influencer, intanto, è volata in Corsica per alcuni giorni di vacanza in compagnia dei suoi amici: non resta che attendere una sua eventuale risposta.