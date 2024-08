Il matrimonio di Giulia Luchi e Silvio Campara in crisi per Chiara Ferragni

Il matrimonio tra Silvio Campara e Giulia Luchi è entrato in crisi a causa di Chiara Ferragni: l’influencer, però, ora potrebbe fare un passo indietro.

A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia che sul suo profilo X lancia nuove indiscrezione sulla vicenda. Il giornalista, che in un precedente post ha spiegato perché la fuga d’amore programmata tra Ferragni e Campara è improvvisamente saltata, ora offre nuovi dettagli sul momenti di crisi che il manager e la moglie stanno vivendo.

“In passato la coppia Campara Lucchi ha già affrontato una crisi. Non entreremo nei dettagli, ma è stata molto forte, con protagonista una “tentazione” che chiameremo S. Una brutta storia finita in via Marelli, proprio dove ha sede uno dei negozi Golden Goose. Una storia che Giulia ha superato con non poche difficoltà” scrive Parpiglia.

E ancora: “Oggi Chiara rappresenta un passato che bussa nuovamente, con il suo carico di dolore e la ‘tentazione di una tentatrice’ d’amore proprio come in passato (queste parole non sono usate a caso). Ma Giulia, che con le amiche mostra la sua fragilità tra lacrime e voglia di non credere nuovamente a una storia già vissuta sulla sua pelle, in questo momento ha annientato la sua testa cancellando questa storia, come se non fosse vera, come se i giornali non la raccontassero, per mantenere la barra diritta e salvare a tutti i costi la sua famiglia”.

Il giornalista, quindi, conclude: “Ci riuscirà? Noi crediamo di sì. E non siamo nessuno per giudicare. Soprattutto dopo che Campara e la Luchi hanno anche condiviso un dolore di quelli che in teoria dovrebbero unirti ancora di più. Ancora di più… e qui la Ferragni (che conosce ogni passaggio della storia) forse potrebbe far un passo indietro. Forse”.