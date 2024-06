Fedez prende un nuovo cane, un follower lo attacca: “Non è un oggetto”. Lui replica così

Fedez prende un nuovo cane, un follower lo attacca: “Non è un oggetto”

Fedez ha preso un nuovo cane che ha prontamente presentato sui social attraverso una serie di foto postate sul suo profilo Instagram dopo giorni di silenzio.

Il cantante, infatti, ha postato un carosello di immagini tra cui figura anche una realizzata in quella che pare una stanza d’ospedale, con la flebo a una mano che fa il dito medio.

Tra le altre foto postate, però, non è sfuggita la presenza di un cane nuovo che evidentemente Fedez deve aver adottato. Inizialmente, infatti, si era pensato che il cane in questione fosse Paloma, il golden retriever dei Ferragnez, ma guardando con più attenzione le immagini sembrerebbe si tratti proprio di un nuovo cagnolino evidentemente adottato in questi giorni dal rapper.

Tra i commenti dei follower, comunque, non sono mancate le critiche. In particolare Fedez ha voluto replicare a un ragazzo che ha scritto: “I cani non sono oggetti”.

Il cantante, infatti, ha subito risposto con una frase volta a chiudere subito la discussione: “Le donne non si toccano nemmeno con un fiore”.