Fedez in ospedale con la flebo: il rapper torna sui social e rompe il silenzio sul ricovero

Fedez in ospedale con la flebo: il rapper torna sui social

Fedez rompe il silenzio sul suo presunto ricovero di cui si discute da giorni: il cantante, che era sparito dai social, ha postato una foto realizzata in quella che pare una stanza d’ospedale, con la flebo a una mano che fa il dito medio.

Un modo per rispondere alle indiscrezioni dei giorni scorsi: se si tratta di una foto recente o una per così dire di repertorio, però, non è chiaro.

“Inserisci frase motivazionale a caso” si legge nella didascalia a corredo del carosello di fotografie postate da Fedez sul suo profilo Instagram.

Nei giorni scorsi, infatti, era circolata un’indiscrezione secondo la quale Fedez aveva avuto nuovi problemi di salute, motivo per cui era stato ricoverato in ospedale.

Voci prontamente smentite dallo staff del cantante, ma non dallo stesso Fedez che anzi era completamente sparito dai social. Sia Fabrizio Corona che Roberto Alessi, però, avevano in qualche modo smentito i rumors affermando di aver visto Fedez in buona salute e in compagnia di Garance Authié, la modella con la quale il cantante fa coppia da qualche tempo.

Nelle foto, poi, il rapper appare in compagnia di un dolden retriver, che però non sembrerebbe essere Paloma, il cane che Fedez e Chiara Ferragni avevano adottato quando abitavano ancora insieme.