Fedez divorzia dalla sua storica assistente? L’indiscrezione: “È stata trattata malissimo”

Fedez divorzia dalla sua storica assistente Eleonora Sesana?

Fedez avrebbe divorziato dalla sua storica assistente Eleonora Sesana: a lanciare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, Rosica definisce Eleonora Sesana “ex assistente” del cantante: “Ma in tutto ciò l’ex assistente di Fedez Eleonora che fina ha fatto? Dove vive? Cosa fa? Poverina è stata trattata malissimo” scrive l’esperto di gossip.

Il riferimento è probabilmente all’indiscrezione lanciata qualche mese fa dal giornalista Gabriele Parpiglia secondo cui, dopo una lite tra i due, Fedez avrebbe lasciato l’assistente all’autogrill. Circostanza peraltro ribadita da Fabrizio Corona nell’ormai famoso video in cui ha rivelato il nome della presunta amante del cantante.

“Da quando ha ricevuto il messaggio da quella ragazza, per Fedez sono stati due giorni di crisi. Il viaggio per arrivare a Sanremo è stato drammatico perché la sua assistente ha provato in tutti i modi a convincerlo a concentrarsi solo su Sanremo. Litigano e Fedez lascia la sua assistente in autogrill” ha raccontato l’ex paparazzo.

Eleonora Sesana, inoltre, si sente intervenire nella telefonata intercorsa tra Fedez e Corona, mandata in onda su Falsissimo, in cui si mostra contrariata per l’eventuale pubblicazione dell’audio e delle rivelazioni.

“Ma può uscire questa cosa secondo te, Fabrizio? Ci passa male Federico, non può uscire una roba del genere” afferma l’assistente di Fedez.

Fedez ed Eleonora Sesana collaborano ormai da anni e sono anche piuttosto affiatati. Lo stesso cantante, l’estate scorsa, aveva condiviso sui social una dolce dedica indirizzata proprio alla sua assistente.

Il rapper, infatti, aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto che li vedeva abbracciati scrivendo: “Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco, perché se siamo insieme tutto pesa la metà. Eleonora oggi abbiamo fatto la storia della Costa Smeralda insieme. Ti voglio un mondo di bene”.