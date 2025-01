Fedez e Corona erano d’accordo? L’indizio nel filmato dell’ex paparazzo: “Così lui ne esce male” | VIDEO

Fedez e Corona erano d’accordo? L’indizio nel video dell’ex paparazzo

Fabrizio Corona ha fornito diversi retroscena del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni rivelando, tra le altre cose, che il cantante avrebbe avuto un’amante sin dall’inizio della storia con Chiara Ferragni alla quale avrebbe confessato il suo amore pochi minuti prima di convolare a nozze con l’influencer.

Una vicenda che ha successivamente provocato la reazione di Chiara Ferragni, la quale, in un lungo sfogo social, ha di fatto confermato quanto rivelato dall’ex paparazzo, con quest’ultimo che poi ha attaccato l’influencer affermando che anche lei avrebbe tradito Fedez più volte.

Ma Fedez e Fabrizio Corona erano d’accordo nel diffondere dettagli così intimi sulla relazione tra il cantante e l’influencer? A lanciare per prima l’accusa è stata proprio Chiara Ferragni che ha scritto: “Decidere a tavolino insieme al suo amico (Fabrizio Corona ndr) ulteriori dettagli da far uscire probabilmente per vendicarsi dell’amore non più corrisposto dall’amante è stato un colpo davvero basso”.

Secondo l’influencer, quindi, Fedez avrebbe deciso, in accordo con Corona, di diffondere questi dettagli per vendicarsi della sua amante. Ipotesi, questa, respinta da Fabrizio Corona che ha scritto: “Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino con il suo amico. Ti dimentichi cara Chiara chi sono e che faccio. Mi chiamo Fabrizio Corona e Federico si è lasciato andare”.

Quel che appare certo è che Fedez era quantomeno a conoscenza del fatto che l’ex paparazzo fosse intenzionato a pubblicare le telefonate intercorse tra lui, il cantante e Angelica Montini.

Durante Falsissismo, il programma su Youtube in cui Corona ha rivelato tutta la vicenda, infatti, l’ex paparazzo chiede a Fedez di confermare il fatto che, poco prima di sposarsi con Chiara Ferragni, il cantante avrebbe chiamato Angelica Montini dichiarandole il suo amore.

A questo punto interviene Eleonora Sesana, l’assistente di Fedez, che afferma: “Ma può uscire questa cosa secondo te, Fabrizio? Ci passa male Federico, non può uscire una roba del genere”.

comunque fare l’assistente di #Fedez deve essere riconosciuto come lavoro usurante, poverina lei 💀💀💀 pic.twitter.com/4zI9RZKwat — Estée 🍰 (@esisteunposto) January 29, 2025

Lo stesso Corona, all’inizio del filmato, rivela che Fedez gli avrebbe detto: “Io non posso impedire a un giornalista di pubblicare un articolo, è censura. Non posso impedirti di fare il tuo lavoro e di pubblicare queste cose”.