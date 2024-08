La dedica di Fedez alla sua assistente Eleonora Sesana: “Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto”

La dedica di Fedez alla sua assistente Eleonora Sesana

Tra feste e nuovi flirt, Fedez trova il tempo di rendere omaggio anche alla sua assistente: il cantante, infatti, ha condiviso sui social una dolce dedica indirizzata proprio a Eleonora Sesana.

Il rapper, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che li vede abbracciati scrivendo: “Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco, perché se siamo insieme tutto pesa la metà. Eleonora oggi abbiamo fatto la storia della Costa Smeralda insieme. Ti voglio un mondo di bene”.

Nel frattempo prosegue l’estate bollente di Fedez. Il cantante, infatti, dopo Garance Authié e Sveva Magatti, è stato paparazzato mentre si scambia effusioni in barca con la 23enne Luna Shirin Rasia.

I due, secondo quanto scrive Chi, il magazine che ha pubblicato le immagini, si sarebbero conosciuti in un locale: “Fedez ha iniziato a seguire Luna sui social, mentre lei già lo seguiva. Da lì a vedersi in Sardegna il passo è stato breve”.

“La passione, accennata la sera prima in un locale, è esplosa in barca – si legge ancora sul settimanale – Nulla di male, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Ma, forse, una ragazza ferita, che ha vissuto il dramma che ha affrontato Luna, va avvicinata con la massima cura. La passione non manca, e nemmeno la tenerezza, ma la progettualità di Fedez, negli ultimi mesi, non supera le due settimane”.