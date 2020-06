Emanuele Filiberto: “Preferisco la donna vera”. La descrizione è da censura

Emanuele Filiberto senza freni a La Zanzara, programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Il discendente di casa Savoia ha risposto senza scomporsi ad una domanda sulle sue preferenze sessuali.

Giuseppe Cruciani gli ha chiesto se preferisse la parte intima femminile col pelo o rasata. Emanuele Filiberto ha risposto: “Io amo la donna vera, quella che se la tiene. Sono molto felliniano su questo punto. Nelle case reali però funziona la ceretta al miele. Una ceretta molto speciale con miele di api dell’Himalaya. Si fanno tutti la ceretta col miele dell’Himalaya”.

Emanuele Filiberto poi ha parlato anche di quanto sta accadendo negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, l’afroamericano deceduto sotto il ginocchio di un agente di polizia: “Quello che è successo in America è grave, ma da entrambi i lati. Dal lato del poliziotto, ma anche dal lato della violenza che ha scatenato”. Quando gli è stato fatto notare che in Parlamento Laura Boldrini si è inginocchiata in segno di vicinanza al movimento di protesta, ha spiegato: “È stato un gesto ridicolo. Io mi sono inginocchiato davanti al Papa. Ne ho conosciuti tre e mi sono sempre inginocchiato con gran rispetto. Poi devo dirvi che mi inginocchio anche davanti ad una bellissima donna. Inginocchiarsi nel parlamento italiano lo trovo ridicolo“.

