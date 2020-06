Sposi dicono “sì” in mezzo alla protesta per George Floyd a Philadelphia: “È stato ancora più memorabile”

Kerry-Anne e Michael Gordon avevano programmato di sposarsi davanti all’ufficiale civile a Philadelphia, ma il caos dovuto alle proteste per la morte di George Floyd ha mandato all’aria i loro programmi. La coppia ha deciso quindi di tenere una piccola cerimonia all’aperto, in mezzo a migliaia di manifestanti. Così hanno detto il loro “sì”- lei in abito bianco, lui in smoking – proprio in mezzo al corteo, vicino alla Benjamin Franklin Parkway, alzando il pugno in segno di protesta insieme ai manifestanti.

Il video che ha immortalato l’attimo ha ricevuto migliaia di visualizzazioni sui social. “È stato un momento molto forte”, hanno commentato gli sposi. “Tutti vediamo le ingiustizie e il razzismo, per questo ci sentiamo partecipi della protesta e consideriamo questo momento ancora più memorabile”.

