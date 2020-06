Influencer va in piazza per George Floyd in abito da sera per farsi le foto. È bufera: “Sciacalla!”

Bufera su influncer Kris Schatzel: “In piazza solo per farsi vedere”

Il video l’ha postato anche la nota pagina Instagram “Diet Prada” e in America si è scatenata un’autentica shitstom contro di lei: l’influencer russa Kris Schatzel (217 000 follower) è stata smascherata da un video girato durante le proteste in strada per la morte di George Floyd in America, mentre l’influencer si faceva fotografare dalla sua fotografa di fiducia con un cartello e, soprattutto, una grande preoccupazione per capelli, posa e spacco del vestito nero trasparente. “Black lives matter per lei è il Coachella”, è stata l’accusa più moderata. Di sicuro, la scelta di portare la sua fotografa Mila Voyna tra i manifestanti (anch’essa vestita di tutto punto, con tacchi alti e chignon) per realizzare un servizio fotografico mentre i manifestanti protestavano dietro di lei, non è stata una scelta azzeccata. Al momento, dopo un tentativo di difesa piuttosto debole (“La mia intenzione non era di mancare di rispetto al movimento”), la Schatzel ha reso privato il suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diet Prada ™ (@diet_prada) in data: 5 Giu 2020 alle ore 6:50 PDT

