Diodato fotografato con una ragazza, è la nuova fidanzata?

Durante il Festival di Sanremo 2020, tra i gossip che hanno maggiormente tenuto banco dietro le quinte dell’Ariston c’è stato quello tra il vincitore Diodato e Levante. Rivali sul palco ed ex fidanzati nella vita. E la canzone “Fai rumore”(qui il testo)- come ammesso dallo stesso Diodato – era dedicata (in parte) anche a lei. Ma ora il cantautore pare abbia trovato una nuova fidanzata. Diodato è stato infatti fotografato in compagnia di una ragazza per le strade di Milano. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi. Della misteriosa compagna di Diodato non si sa ancora il nome: chi sarà la nuova fidanzata del cantante pugliese?

