Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social: “Voglio tornare a farlo, sono stata malissimo” | VIDEO

Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social | VIDEO

Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna parlare sui social rivolgendosi direttamente ai follower come faceva abitualmente prima del Pandoro-gate.

In una stories postata sul suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha pubblicato un filmato in cui si rivolge direttamente agli utenti con un “Mi siete mancati”.

“Mi fa strano parlare nelle storie, non parlo da una vita, però, mi mancava e voglio tornare a farlo piano piano. Sono ad Atene da ieri perché scatterò una cover, poi, abbiamo un evento per il mio brand di make up e, infine, cena” dichiara l’imprenditrice digitale.

Poi rivela di avere avuto qualche problema fisico negli ultimi giorni: “Ieri sono stata malissimo tutto il giorno, ma tipo tutto il giorno a letto. Il che è strano perché non so cosa stia succedendo al mio fisico, dato che, anche la settimana scorsa sono stata quattro giorni a letto perché ero ko a causa dell’influenza. Il weekend, poi, è andato bene e, in seguito, sono stata di nuovo di me***. Ora, però, sto meglio”.

Oltre al Pandoro-gate, l’influencer di recente ha dovuto affrontare diverse situazioni: dal divorzio con Fedez, al dissing tra Fedez e Tony Effe, in cui c’è anche un presunto audio dell’imprenditrice digitale, all’ultimo brano dell’ex marito, nel quale si ripercorre la storia d’amore tra i due, fino alle rivelazioni di Taylor Mega, la quale ha ammesso di aver avuto una storia “passionale” con Fedez aggiungendo, inoltre, che i Ferragnez erano una “coppia aperta”.