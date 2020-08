Bradley Cooper e Jennifer Garner affiatati in spiaggia: “Sono i nuovi Brad e Jen?”

Le foto che ritraggono Bradley Cooper e Jennifer Garner hanno ormai fatto il giro del web e in tanti si sono chiesti: “Ma cosa c’è tra quei due?”. Una domanda che potrebbe incendiare il gossip dell’estate, prendendo un po’ le distanze dall’intramontabile dramma Belen-De Martino per spostarsi oltreoceano e focalizzarsi sull’attore che di recente è stato al centro di un grande tornado rosa (aveva o non aveva una relazione con Lady Gaga? Per questo ha lasciato la moglie?).

I due attori sono amici di vecchia data, hanno recitato insieme nella serie tv “Alias” dal 2001 al 2006 interpretando Sidney e Will, e da allora sono rimasti in buoni rapporti; eppure le foto che li ritraggono insieme in spiaggia a Malibu hanno immediatamente destato l’attenzione dei fan: il paragone con Brad Pitt e Jennifer Aniston è partito immediato: saranno loro i nuovi Brad e Jen della piazza?.

Seduti in spiaggia a giocare con la figlia di Cooper, Lea De Seine, di tre anni, i due attori appaiono rilassati e complici. Quel che sappiamo è che entrambi sono single. Lei è stata sposata con Ben Affleck, ma quel matrimonio è ben presto naufragato; di recente, però, ha avuto una relazione con John Miller, a sua volta archiviata. Bradley Cooper, come sappiamo, è reduce dalla rottura con la top model Irina Shayk, dalla quale ha avuto la piccola Lea.

Leggi anche:

1. Irina Shayk fotografata a casa dell’ex Bradley Cooper / 2. Bradley Cooper e Irina Shayk di nuovo insieme? La foto che fa sognare i fan / 3. Irina rompe il silenzio dopo la separazione con Bradley Cooper: “Ci sono giorni in cui cado a pezzi”

4. Lady Gaga, la verità sulla relazione con Bradley Cooper: “Vi abbiamo fregati tutti” / 5. Lady Gaga: “La verità sulla storia con Bradley Cooper”

Potrebbero interessarti Federico Fashion Style: “Francesca Pascale con Paola Turci? Sono felice per loro” Emily Ratajkowski, la nuova foto è (quasi) da censura: social in tilt Francesca Pascale, foto hot con Paola Turci: baci roventi per la ex di Berlusconi