Bradley Cooper e Irina Shayk sono tornati insieme?

E’ passato quasi un anno dalla foto di Irina Shayk con le valigie in mano mentre lascia la casa di Los Angeles che condivideva con Bradley Cooper e la figlia Lea De Seine. Quella foto segnò la fine della storia d’amore tra l’attore e la modella russa. La loro relazione si concluse dopo mesi di rumors sul presunto flirt di lui con Lady Gaga, legame che sarebbe nato dopo le riprese del film A Star is Born.

Condividendo la custodia della figlia di 3 anni, Irina Shayk e Bradley Cooper sono stati visti più volte assieme dopo l’addio, ma soltanto per accompagnare la bambina a casa di uno o dell’altro. Nelle ultime foto diffuse dal Daily Mail, però, pare che la modella si sia trattenuta molte più ore a casa dell’ex compagno tanto da fermarsi anche per mangiare qualcosa insieme a lui e alla figlia. I rumors parlano già di un riavvicinamento della coppia.

In un’intervista con British Vogue successiva alla rottura con Bradley, Irina Shayk aveva confessato di vivere momenti di profonda tristezza: “È difficile trovare un equilibrio tra l’essere una madre single e l’essere una donna che lavora. Ci sono giorni in cui mi sveglio e dico a me stessa: Oh mio Dio, non so cosa fare, sto cadendo a pezzi“.

“Penso che siamo stati molto fortunati a sperimentare quello che c’è stato tra noi – ammette Irina Shayk al magazine -. La vita senza Bradley è un nuovo terreno”. “Penso che in tutte le buone relazioni porti con te il tuo meglio e il tuo peggio. È la natura di ogni essere umano. Due persone fantastiche non saranno per forza una buona coppia”, aveva detto la modella.

