Lady Gaga racconta la verità sulla storia con Bradley Cooper

“Volevamo che la gente ci credesse davvero. E l’esibizione sul palco degli Oscar l’abbiamo studiata nei minimi dettagli”, è quanto afferma Lady Gaga nell’intervista di Oprah Winfrey pubblicata sulla cover story dell’ultimo numero di Elle America, in cui racconta tutta la verità su Bradley Cooper.

“Credo che una parte di stampa si sia dimostrata davvero sciocca”, ha detto Lady Gaga, riferendosi a tutti colore che, dopo aver visto lei e il divo di Hollywood esibirsi al Dolby Theatre di Los Angeles nella romantica performance di Shallow, hanno pensato che tra loro due ci fosse una vera storia d’amore.

Ma Lady Gaga, una volta per tutte smentisce i sospetti.

“Dovevamo ricreare una storia d’amore ed è normale che il nostro obiettivo fosse riprodurre una relazione il più possibile reale. Ed è normale pure che agli Oscar sia passato tutto quell’amore: volevamo che il pubblico sentisse quei sentimenti”, dice Lady Germanotta, che in realtà proprio durante le riprese del film che l’ha vista per la prima volta accanto a Cooper, A Star is Born, si è separata dal promesso sposo Christian Carino. E il gesto aveva alimentato il gossip.

Per non parlare della rottura tra Bradley Cooper e la modella Irina Shayk poche settimane dopo la notte degli Oscar. Ma Lady Gaga ammette: “Avevamo studiato tutto il piano nei minimi particolari. Se ci fosse stata una vera relazione d’amore, non sarei mai riuscita suonare con lui il pianoforte”.

