“Cecilia Rodriguez ha lasciato Moser perché pazza di gelosia per Diletta Leotta”

Un’estate amara, quella del 2020, per le sorelle Rodriguez: dopo la notizia dell’addio tra Belen e Stefano De Martino anche Cecilia la sorella della showgirl argentina, Cecilia annuncia la notizia della rottura con Ignazio Moser, ex ciclista figlio del grande campione Francesco Moser. Il motivo? Pare che dietro ci sia la gelosia di Rodriguez junior per la bella conduttrice di Dazn, Diletta Leotta.

Cechu ha lasciato Ignazio, lo rivela il settimanale “Oggi”. E dietro il cuore spezzato della bella argentina potrebbe esserci lo zampino di un’altra bellissima: Diletta Leotta. La coppia avrebbe infatti incontrato la conduttrice sportiva durante la vacanza in Costa Smeralda, nella discoteca Just Cavalli di Porto Cervo. Stando alle indiscrezioni sembrerebbe che qui l’ex ciclista si sia lasciato andare a qualche complimento di troppo nei confronti della Leotta. Un comportamento che ha fatto infuriare Rodriguez, già infastidita in passato da atteggiamenti simili del suo partner. La fatidica goccia che ha fatto traboccare l vaso quindi, mettendo carne al fuoco in una relazione che era già molto complicata.

