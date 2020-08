Non si può certo dire che in questa estate Belen Rodriguez non si sia data da fare. Prima ha tenuto banco tra gli appassionati di gossip il presunto e clamoroso flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Poi la bella showgirl argentina si sarebbe rifatta con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Come se non bastasse, si è parlato anche di uno scambio di messaggi con l’attore Michele Morrone.

Adesso Belen sembrerebbe avere un nuovo flirt. Chiuse le storie con De Martino e Antinolfi, il fortunato sarebbe uno tra gli hairstylist più famosi di Milano. A farli incontrare sarebbe stato un amico in comune. Ma chi è questa nuova fiamma di Belen Rodriguez? Si tratta di Antonino Spinalbese, palestrato hairstylist con una vaga somiglianza con l’attore Gabriel Garko.

A conferma che tra la showgirl e il bel 25enne ci sarebbe del tenero la foto di un bacio pubblicata in esclusiva dal settimanale Vero. Come rivela il giornale, i due, nella afosa notte milanese, si incontrano con un gruppo di amici tra il Caffè Radetzky e il ristorante argentino El Porteno, si abbracciano e si lasciano andare a calde effusioni. Attorniati da un gruppo di amici, per tutta la serata non si staccano mai gli occhi di dosso.

