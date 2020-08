Diletta Leotta, ritorno di fiamma con Daniele Scardina? L’indiscrezione

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è in un momento delicato, lo dichiarava la stessa presentatrice tv in un’intervista al settimanale Gente. Leotta ha provato a tutelare la privacy della love story con il pugile King Toretto. Secondo le cronache rosa al momento il rapporto ha subito una battuta d’arresto. Per questo Scardina, nelle ultime ore, sarebbe volato in Sardegna, dove si trova anche Diletta, per cercare di capire se è possibile ricucire lo strappo sentimentale oppure se non c’è più nulla da fare. A riferirlo è Giornalettismo che spiega che sull’isola la Leotta è presente da alcuni giorni, in compagnia di alcune amiche.

Da giorni Diletta Leotta è in vacanza in Sardegna in una lussuosa villa con tre sue amiche. Poche ore fa sull’isola è arrivato anche il suo ex Daniele Scardina (detto King Toretto) che però alloggia nel residence a Poltu Quatu. A questo punto i fan della coppia si domandano se è possibile un ritorno di fiamma e se le doti di persuasione del pugile saranno sufficienti a riconquistare il cuore della bella Leotta.

