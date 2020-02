Il fidanzato di Diletta Leotta, Daniele Scardina, sarà nel cast di Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle 2020: Daniele Scardina (fidanzato Diletta Leotta) sarà nel cast

Daniele Scardina, il fidanzato della conduttrice di Dazn Diletta Leotta, sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2020. Il pugile, classe ’92, farà quindi parte del programma condotto da Milly Carlucci (giunto alla 15esima edizione) che andrà in onda su Rai 1 dal prossimo 28 marzo.

Ma chi è Daniele Scardina? Il ragazzo, classe 1992, è un pugile italiano, noto come King Toretto. È nato a Rozzano e pratica il pugilato sin da quando aveva 16 anni, ha conosciuto questo sport grazie allo zio ed ha deciso all’età di 20 anni di renderlo un lavoro. Da allora negli Stati Uniti ed accumula premi e riconoscimenti molto importanti, l’ultimo nel 2019 nella categoria di Pesi Medi. Daniele è noto anche per la sua grande passione per i tatuaggi: ne ha infatti di vario genere su tutto il corpo.

Da qualche tempo è il fidanzato di Diletta Leotta. Una storia d’amore nata grazie al rapper Guè Pequeno, che li avrebbe presentati sull’isola di Formentera. La conduttrice era reduce da una relazione durata 3 anni con Matteo Mammì, ex direttore senior programmazione e produzione di Sky. Il nuovo amore è arrivato poco dopo e la Leotta ha deciso di agire con discrezione prima di palesarlo al pubblico che la segue.

Dal ring allo studio del programma di Rai 1 Ballando con le Stelle. Come se la caverà Daniele Scardina con il ballo? Appuntamento al 21 marzo per la prima risposta.

