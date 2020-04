Tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina le cose sembrano andare a gonfie vele. La loro conoscenza, che inizialmente per qualcuno poteva sembrare solo un flirt passeggero, si sta trasformando in qualcosa di molto importante, tanto che i due stanno trascorrendo insieme la quarantena legata all’emergenza Coronavirus.

Il pugile ha voluto raccontare come la coppia sta vivendo questa fase delicata, da trascorrere necessariamente in casa. Il ragazzo, in un’intervista a Novella 2000, ha ammesso quanto sia difficile per lui restare lontano dal ring: “Sono una persona molto iperattiva. Ora mi sto adattando a questa reclusione. So che è per il nostro bene quindi mi tocca. Ci siamo adattati e continuiamo a farlo sperando di ripartire al più presto”. Per fortuna al suo fianco c’è la bella Diletta: “Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa”, ha raccontato Scardina.

I due, ha aggiunto lo sportivo, si allenano insieme, mentre in cucina a trovarsi a suo agio è soprattutto la giornalista di DAZN: “No, no! Cucina Diletta. Ma io cucino ogni tanto comunque. Diciamo che è lei che mi vizia”.

Visualizza questo post su Instagram Prima e dopo la quarantena 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 22 Apr 2020 alle ore 2:04 PDT

