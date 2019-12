Diletta Leotta è fidanzata, Daniele Scardina ammette: “È una storia importante”

Adesso è ufficiale. Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno insieme. A un mese dalla loro vacanza d’amore alle Maldive, i due si sono ritrovati a Milano per passare insieme qualche momento in intimità. Il noto pugile, infatti, è arrivato a sorpresa da Miami per trascorrere il Natale con la bella Diletta.

King Toretto, dopo l’iniziale riservatezza, sembra ora essere uscito allo scoperto. Al settimanale Chi, che ha immortalato i due insieme a cena nel capoluogo lombardo, il pugile ha dichiarato: “È una storia importante”.

“Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo – ha aggiunto Scardina parlando della giornalista di DAZN – Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.

Ecco la foto pubblicata da Chi:

