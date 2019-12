Diletta Leotta: la foto che manda in visibilio i fan a causa di un’illusione ottica

Diletta Leotta torna a far parlare di sé a causa di una foto, postata sul suo profilo Instagram, che ha mandato letteralmente in visibilio i fan per via di un’illusione ottica.

Nella giornata di mercoledì 11 dicembre, infatti, la conduttrice di Dazn ha postato una foto sul noto social in cui è ritratta insieme al suo cane.

“Manca poco e si torna a casa da te” scrive la Leotta in riferimento al fatto che, durante le feste natalizie, la presentatrice farà ritorno dalla sua famiglia, oltre che dal suo amico a 4 zampe, in Sicilia.

A scatenare i commenti, però, è stata soprattutto l’illusione ottica provocata dalla posa della conduttrice, già nel mirino dei follower a causa di alcune gaffe commesse nei giorni scorsi.

Secondo un gran numero di utenti, infatti, la Leotta nell’istantanea non indosserebbe la biancheria intima.

Un’impressione errata dovuta a una semplice illusione ottica, che hanno trasformato una semplice foto in un’istantanea da censura.

