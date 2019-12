La gaffe di Diletta Leotta con il portiere Handanovic

La giornalista sportiva Diletta Leotta si è fatta riconoscere con una gaffe in occasione del Gran Galà del Calcio dell’Aic (Associazione italiana calciatori).

La conduttrice di Danz ha invitato il portiere dell’Inter, Handanovic, sul palco per ritirare il premio come miglior portiere, e l’ha introdotto al pubblico affermando: “Prima volta per te su questo palco”.

Ma per il portiere sloveno era in realtà già la terza volta: la prima nel 2011, quando ha conquistato lo stesso titolo indossando la maglia dell’Udinese, poi due anni dopo, nel 2013, quando giocava già nell’Inter.

Ora il premio del 2019.

Handanovic, resosi conto dell’errore della giornalista tv, ha informato subito Diletta Leotta sul palco del Gran Galà, precisando: “Veramente sarebbe la terza.. vedo che sei ben informata”.

Il siparietto ha divertito tutto il pubblico della prestigiosa cerimonia sportiva.

