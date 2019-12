Diletta Leotta su Instagram: la foto in intimo uomo è a rischio censura

Diletta Leotta è diventata testimonial di intimo da uomo per il marchio Intimissimi. Sul profilo Instagram, infatti, la conduttrice di Dazn ha pubblicato foto e stories in cui si mostra con indosso boxer maschili.

Nell’ultimo scatto che Diletta Leotta ha condiviso sui social per il noto brand è in tenuta sportiva: in una mano tiene il pallone da calcio e con l’altra abbassa leggermente il pantacollant da cui spunta l’intimo da uomo. Ma il dettaglio che non è passato inosservato ai fan è la trasparenza del top. Nella foto della conduttrice siciliana si intravede infatti il décolleté.

Con l’ultimo aggiornamento di Instagram, però, l’immagine potrebbe rischiare la censura. Il social network ha infatti cambiato il suo regolamento e ha dato un giro di vite alle immagini un po’ troppo osé.

Diletta Leotta su Instagram vanta oltre 5,6 milioni di fan. Il volto femminile di Dazn è anche tra le candidate per affiancare Amadeus nella prossima edizione del Festival Di Sanremo.

