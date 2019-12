Terza gaffe di Diletta Leotta: la collega Paola Ferrari la irride pubblicamente

Diletta Leotta, Paola Ferrari la prende in giro per le gaffe

Ancora una volta Paola Ferrari attacca Diletta Leotta. La giornalista sportiva Rai de La domenica sportiva e 90° minuto ha voluto commentare le gaffe della collega più giovane di Dazn.

Diletta Leotta in una settimana ha commesso un paio di gaffe che non sono certo passate inosservate ai social. Dopo la partita Lazio – Juventus di sabato 7 dicembre il volto noto di Dazn ha detto che la canzone “I giardini di Marzo” intonata dai tifosi laziali è di Antonello Venditti. Doppio errore per Diletta Leotta: il celebre brano è infatti di Lucio Battisti e non di Antonello Venditti che, tra le altre cose, è un noto tifoso romanista.

Paola Ferrari su Twitter si è affrettata a commentare: “Pronta per Sanremo…” irridendo pubblicamente la collega più giovane.

Ma non è l’unica gaffe di Diletta Leotta, la prima è stata quella alla presentazione al Gran Galà del Calcio dove ha fatto salire sul palco il portiere dell’Inter Samir Handanovic dicendo: “Per te è un’emozione essere per la prima volta qui sul palco”. Peccato che per il calciatore neroazzurro era già la terza volta. In quell’occasione però la responsabilità dell’errore è stata proprio degli organizzatori della cerimonia che, attraverso un comunicato ufficiale, hanno attribuito ogni “colpa” agli autori della kermesse sportiva.

