Diletta Leotta e Daniele Scardina: fine dell’amore?

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sarebbe già finita. A parlarne è il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, che sulla sua pagina Instagram condivide la copertina dedicata alla coppia, in uscita nei prossimi giorni. Le anticipazioni non sono per il momento accompagnate da ulteriori dettagli, il post recita soltanto: “Diletta e King Toretto, è finito l’amore”. Sarà vero? Certo è che, se durante la quarantena, quando hanno iniziato a convivere, i due hanno abituato i follower con foto romantiche e post che li ritraevano insieme e innamoratissimi, da diverse settimane è calato il sipario, almeno sui loro profili virtuali. Impegni lavorativi o fine della passione?

