Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic sono la clamorosa coppia di quest’estate? A lanciare l’indiscrezione bomba è il settimanale Chi, secondo cui il flirt tra i due sarebbe nato dopo il lockdown, complice anche un’azienda di fitness di cui entrambi sono testimonial e per la quale hanno girato uno spot diventato virale.

Cosa ci sarà di vero? Per ora i diretti interessati non hanno né confermato né smentito le voci, quindi è bene parlare di un’indiscrezione. Da ricordare come qualche settimana fa l’attaccante del Milan e la conduttrice di DAZN siano stati paparazzati insieme a cena a Milano. Adesso, sempre secondo il settimanale, il calciatore avrebbe raggiunto la Leotta in Costa Smeralda, dove la bella bionda sta trascorrendo le vacanze con suo fratello Mirko e le sue amiche.

Sulle colonne del giornale diretto da Alfonso Signorini si legge: “I due non erano in casa insieme ma Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single. Una sera al ristorante Sottovento entrambi si sono palesati con gruppi diversi: nessuna foto a testimoniarlo, perché grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard a proteggere. Poi uscite separate”.

Dalla Svezia però arrivavano smentite: secondo i giornali locali, il campione si trovava sul suo yacht con la moglie e sarebbe stato con lei tutto il tempo. Ricordiamo infatti che Ibrahimovic ha 38 anni ed è sposato da 20 anni con Helena Seger, dalla quale ha avuto due figli, Maximiliam e Vincent. Diletta Leotta, 29 anni, invece, ha da poco messo fine alla sua relazione con il pugile Daniele Scardina, soprannominato King Toretto. Secondo alcune indiscrezioni lui l’avrebbe tradita, ma per ora il ragazzo ha smentito.

Insomma, ci sarà stata davvero questa cena in Costa Smeralda? E soprattutto è scoccato l’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Per ora non ci sono né foto né si conosce il nome dell’amico con cui Zlatan si sarebbe confidato. Ma la sensazione è che questo nuovo gossip dell’estate sia solo all’inizio.

