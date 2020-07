Diletta Leotta è di nuovo single: paparazzata a cena con Ibrahimovic

Sarebbe definitivamente finita la relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina: dopo i rumors, infatti, il settimanale Chi, che ha paparazzato la conduttrice di Dazn a cena con Zlatan Ibrahimovic, aggiunge ulteriori elementi che farebbero pensare al fatto che la giornalista sia di nuovo single. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha fotografato la Leotta mentre entra in un ristorante di Milano insieme ad alcune amiche e al calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Nessun flirt però: Ibrahimovic è felicemente sposato e i due, che sono solamente ottimi amici, di recente hanno girato uno spot insieme.

A destare i sospetti più che altro è proprio l’assenza di Daniela Scardina. King Toretto, infatti, non solo non era presente alla serata, ma, da quello che risulta, non si trova proprio in Italia, ma bensì a Ibiza. A conferma di ciò vi sono anche altri indizi social, che vedono la Leotta in Sicilia, sua terra natia, in compagnia di alcune amiche, mentre si rilassa in piscina. Nessuno dei diretti interessati ha finora commentato le indiscrezioni, ma i vari indizi non lascerebbero più dubbi.

Leggi anche: 1. Il fidanzato di Diletta Leotta, Daniele Scardina, sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2. Daniele Scardina e la quarantena con Diletta Leotta: “Cosa facciamo? Tutto quello che si può fare in casa…”

Potrebbero interessarti Giulia De Lellis spaventa follower e annuncia su Instagram: “Devo operarmi” Chiara Ferragni nuda in vasca da bagno: la foto fa impazzire i social Chiara Ferragni ha copiato Belen? I post su Instagram sono uguali