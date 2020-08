Chi è Antonino Spinalbese, la nuova fiamma di Belen Rodriguez

Chi è Antonino Spinalbese, il giovane che ha baciato Belen Rodriguez? Sono in molti a chiederselo dopo la notizia del presunto flirt con la showgirl argentina. Fisico scolpito, ha 25 anni ed è uno dei più conosciuti hairstylist di Milano. Improvvisamente si è trovato al centro del gossip, dopo le foto del bacio con Belen pubblicate dal settimanale Vero. Ecco tutto quello che sappiamo su Antonino Spinalbese: carriera, età, vita privata e profilo Instagram.

Antonino Spinalbese chi è: età, lavoro e vita privata

Dopo la rottura clamorosa con Stefano De Martino (a seguito del suo presunto flirt con Alessia Marcuzzi) e la breve esperienza con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, la bella argentina non è stata con le mani in mano. Il settimanale Vero l’ha infatti paparazzata mentre si scambiava focosi baci durante una serata a Milano con quella che si può ritenere la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese. Per ora però i diretti interessanti non hanno ufficializzato la relazione.

Il ragazzo ha 25 anni, vive a Milano ed è un noto hairstylist. Un giovane, quindi, abbastanza lontano dai riflettori del gossip e dello spettacolo. La scintilla tra Belen e Antonino sarebbe scoccata a Ibiza, dove hanno partecipato al compleanno di una loro comune amica: la ex gieffina Patrizia Griffini. Tra i due il feeling sarebbe stato immediato, tanto da proseguire poi nelle vie di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AntonSpin (@antonspin_) in data: 7 Ago 2020 alle ore 4:46 PDT

La coppia è stata infatti beccata in tenere effusioni in un noto locale del capoluogo lombardo, poi a cena in un ristorante alla moda. Fisico marmoreo, Antonino Spinalbese sembra essere un tipo piuttosto riservato: ha una sorella di nome Lucia e come detto è un popolare hairstylist. Lavora infatti in uno dei saloni più famosi di Aldo Coppola, situato in zona Garibaldi a Milano. Un locale frequentato dai personaggi più in voga dello showbiz.

Il 25enne è appassionato di fotografia e ama viaggiare. Antonino Spinalbese ha due profili Instagram, uno personale e l’altro dedicato al suo lavoro. Sbirciando tra i suoi follower, notiamo che, pur non essendo un Vip, ha molte amicizie importanti, tra cui: Paola Barale e Davide Basolo di Uomini e Donne. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha avuto una lunga e importante relazione in passato con una ragazza che si chiama Chiara Maria Mannarino.

