Spagna, “Vietato toccare le te**e alla cameriera senza disinfettare le mani”: il cartello fuori da un bar

L’obiettivo era quello di trovare un modo originale per chiedere ai clienti di disinfettare le mani prima di entrare, ma l’effetto è stato disastroso: un bar di Gijon, in Spagna, è finito al centro di accese polemiche e accuse di sessismo per un cartello che i proprietari hanno appeso all’ingresso. “Vietato toccare le te**e della cameriera senza disinfettare prima le mani, grazie” si legge infatti entrando al Bar Saurum di Gijon. Una discutibile iniziativa per proteggersi dal Coronavirus che è stata pubblicizzata anche sui profili social del locale, scatenando l’indignazione di tanti utenti del web.

Diverse associazioni giovanili di Gijon e collettivi femministi hanno manifestato il loro sdegno per la scritta sul cartello: “E’ vergognosa – ha fatto sapere l’associazione “Giovani donne delle Asturie” – la legittimazione e il riciclo della violenza e delle molestie sessuali sotto forma di battute, oltretutto in un locale molto frequentato dai giovani”. Ma sui social sono arrivati centinaia e centinaia di commenti indignati anche da parte di tantissimi utenti. Al punto che i proprietari del Bar Saurum hanno deciso di scusarti sul loro account Instagram: “Ieri abbiamo fatto un errore molto machista ed è per questo che vogliamo scusarci”, hanno scritto in un post, precisando anche il loro impegno nella lotta contro il machismo, la xenofobia e l’omofobia.

