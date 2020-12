Usa, polizia uccide afroamericano disarmato a Columbus

Un afroamericano è stato ucciso da un agente di polizia bianco a Columbus, in Ohio. Si tratta del secondo caso in poche settimane nella città del Nord degli Stati Uniti, l’ennesimo ad alimentare l’indignazione dei movimenti antirazzisti che da mesi protestano contro la brutalità della polizia sui neri. La vittima si chiamava Andre Maurice Hill, aveva 47 anni, e si trovava in un garage quando lunedì 21 dicembre è stato colpito più volte dall’agente in uniforme, chiamato per recarsi sul posto dopo un piccolo incidente.

Il filmato dalla telecamera portatile dell’agente mostra Hill dirigersi verso l’agente con un telefono cellulare nella mano sinistra, mentre l’altra mano rimane invisibile. Pochi secondi dopo, l’agente spara con la sua pistola e l’uomo crolla a terra. Il poliziotto, Adam Coy, e il suo collega hanno aspettato diversi minuti prima di avvicinarsi alla vittima ancora in vita, deceduta poco dopo. Coy è stato sospeso. Secondo i media locali, c’erano già denunce a suo carico per uso eccessivo della forza. Hill, che era disarmato, è il secondo afroamericano a essere ucciso dalla polizia in meno di tre settimane a Columbus. Il 4 dicembre scorso è stato colpito a morte il 23enne Casey Goodson Jr. mentre tornava a casa dopo aver comprato dei panini.

