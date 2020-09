Usa, nuovo video-shock: Polizia incappuccia afroamericano che muore asfissiato

Un nuovo video sconvolge gli Stati Uniti: un afroamericano viene fermato dalla polizia e muore per asfissia. Il video, girato a marzo ma diffuso solo ora dalla famiglia, mostra gli agenti che fermano l’uomo, un 30enne con problemi psichiatrici, mentre corre nudo per le strade di Rochester, sobborgo alle porte di New York. Gli agenti lo raggiungono e lo incappucciano. Nel filmato si vedono i poliziotti coprire la testa della vittima con un sacco e spingerlo sul terreno per circa due minuti.

Si sente Daniel Prude – questo il nome dell’uomo – supplicare di togliere quel cappuccio che non lo fa respirare, ma per tutta risposta un agente sbatte la sua testa in terra e poi con due mani gliela tiene premuta contro l’asfalto, urlando all’uomo “basta sputare!”. Intanto le urla si trasformano in gemiti e grugniti, mentre un altro agente gli mette un ginocchio sulla schiena.

La vittima era originaria di Chicago. Era appena arrivato a Rochester per una visita con la sua famiglia. La polizia è intervenuta dopo che il fratello Joe ha chiamato il numero di emergenza 911 per denunciare la scomparsa del fratello dall’abitazione in cui si trovavano, spiegando che Daniel soffriva di disturbi mentali.

Gli agenti sono ora sotto indagine da parte della procura di New York. La perizia di un medico legale parla di “omicidio causato dalle complicazioni di un’asfissia dovute a una coercizione fisica”.

Nella notte, poi, a Washington, gli agenti hanno ucciso un afroamericano a Washington durante un controllo circa la presenza di persone armate nel sud-est della capitale. “Gli agenti si sono avvicinati a un’auto da cui sono fuggite alcune persone e un poliziotto ha fatto fuoco colpendo uno di loro” ha spiegato il capo della Polizia di Washington Peter Newsham in una conferenza stampa. “Riteniamo che fossero armati e infatti sul luogo sono state trovate due pistole” ha spiegato ancora. Il ragazzo colpito, di 18 anni, è stato portato all’ospedale dove è stato dichiarato il suo decesso.

