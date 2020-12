Usa, i grandi elettori votano: oggi Biden diventa ufficialmente presidente | DIRETTA

Usa, al via il voto dei grandi elettori: come funziona e cosa succede oggi

Joe Biden 36 – Donald Trump 56

(aggiorna per i risultati in tempo reale)

Alle 10 del mattino di oggi, lunedì 14 dicembre, è iniziato in Usa il voto dei 538 grandi elettori del collegio elettorale degli Stati Uniti, i quali eleggeranno concretamente il presidente che i cittadini hanno scelto lo scorso 3 novembre, Joe Biden. Il momento è solenne, ma si tratta in un buona parte di un “pro forma”, nel senso che il voto di oggi non ha il compito né può avere l’effetto di cambiare il risultato popolare già espresso: i grandi elettori sono chiamati a sostenere il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nel proprio Stato attraverso l’Election Day. Però ha la funzione di legittimarlo formalmente e renderlo ufficiale.

Tecnicamente infatti il 3 novembre i cittadini non hanno votato per un candidato, ma per la lista di grandi elettori collegata ad esso in ciascuno Stato.

Chi sono i grandi elettori

I grandi elettori sono normalmente personaggi prominenti del partito, sia a livello locale che nazionale, i quali ambiscono alla carica per ragioni di prestigio o posizionamento. Tra i personaggi più illustri in questa tornata compaiono Bill e Hillary Clinton nello Stato di New York e quello di Stacey Abrams, l’attivista afroamericana e deputata del Parlamento della Georgia che ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di Biden nello stato, storicamente repubblicano. Nell’area di Trump spicca il nome della governatrice del South Dakota Kristi Noem, possibile candidata nel 2024.

Il voto dei grandi elettori può cambiare il risultato delle elezioni del 3 novembre?

Sebbene la Costituzione statunitense contempli la possibilità che vi siano alcuni “elettori infedeli” Biden gode dell’ampia maggioranza di 306 grandi elettori contro i 232 di Trump, dunque non ci sarebbe un capovolgimento del voto popolare anche in presenza di “disertori”. Inoltre, una sentenza della Corte Suprema dello scorso luglio ha autorizzato gli stati a obbligare i grandi elettori a rispettare la volontà popolare, mentre le leggi di alcuni stati permettono di sostituire i voti non allineati, e in certi casi prevedono anche che votare diversamente sia un reato. Quella di oggi, di fatto, è una trasmissione dei voti espressi dai normali cittadini il 3 novembre scorso.

Quest’anno gli occhi sono puntati sul voto dei grandi elettori più che in altre occasioni a causa dei tentativi di Trump di ribaltare il risultato delle elezioni attraverso i ricorsi giudiziari presentati alle Corti federali in sei stati (Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin e Georgia, dove ci sono stati due riconteggi) all’indomani del voto, che hanno creato non poche tensioni e messo a rischio il processo di transizione, screditandolo anche agli occhi dei cittadini. I ricorsi però, compreso quello presentato direttamente alla Corte Suprema dal procuratore generale del Texas, che ha chiesto di invalidare i risultati in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, sono stati tutti respinti.

Intanto il “safe harbour“, la data a partire dalla quale il voto non può più essere contestato dal Senato, che quest’anno corrispondeva al 7 dicembre, è stato raggiunto: martedì scorso gli Stati avevano certificato il proprio risultato elettorale. Tutti, tranne uno, il Wisconsin, dove è ancora in corso una causa legale presentata dagli alleati di Trump. Ma anche senza i dieci grandi elettori di questo stato, che comunque dovrebbero essere confermati a breve, Biden è ben oltre la soglia di 270

Come funziona il voto dei grandi elettori

Ogni Stato conta un numero di grandi elettori proporzionato alla popolazione: gli Stati più grandi come la California o il Texas ne contano rispettivamente 55 e 38, mentre quelli più piccoli come il Vermont e il Wyoming ne eleggono solo tre. Quando durante il lo scrutinio dei voti popolari il mondo ha seguito con il fiato sospeso il conteggio delle schede in alcuni Stati come la Pennsylvania o la Georgia, era anche perché l’alto numero di grandi elettori assegnati a questi stati avrebbe permesso più velocemente a un candidato di raggiungere la soglia dei 270, ovvero la metà più uno del totale di 538 grandi elettori necessari per essere eletto alla Casa Bianca (Il sistema elettorale fa sì che basta ottenere la maggioranza dei voti per aggiudicarsi tutti i grandi elettori in palio in quello stesso stato: “winner takes all”)

Cosa succede oggi

Oggi i grandi elettori scelti il 3 novembre si riuniscono nelle sedi designate da ogni Stato per il voto: i funzionari che guidano il processo leggono i “Cerficati di Accertamento” che indicano il candidato vincente, il numero dei voti ricevuti e i nomi del grandi elettori per ogni stato. In seguito si procede al voto, che i grandi elettori esprimono con modalità diverse a seconda dello stato, su schede bianche o già compilate che vengono raccolte e lette ad alta voce. Si inizia dalle East Coast, dove alle 10 del mattino (ora locale) i primi 11 elettori a riunirsi saranno quelli dello stato dell’Indiana, e si finisce sulla West Coast con il voto previsto alle 17 in California e alle 19 alle Hawaii.

Ore 18,00 – Carolina del Sud, i nove grandi elettorali esprimono il voto per Donald Trump – I nove grandi elettori assegnati alla Carolina del Sud si sono riuniti a Columbia per dare il proprio voto al presidente uscente, che in questo stato ha guadagnato il 55 per cento dei voti.

Ore 17,45 – Arkansas, 6 voti per Donald Trump – I sei grandi elettori dello stato dell’Arkansas hanno espresso il proprio voto per Donald Trump, che in questo stato ha guadagnato il 62 per cento dei voti

Ore 17,40 – I 20 grandi elettori dello stato dell’Illinois hanno assegnato i voti a Joe Biden – Nell’incontro di oggi a Springfield, gli elettori dell’Illinois hanno espresso il proprio voto per Biden. In questo stato il presidente democratico ha ottenuto il 58 per cento dei voti contro il 41 di Trump.

Ore 17,30 – L’Oklahoma esprime i suoi 8 voti per Donald Trump – Il presidente uscente ha vinto con il 65 per cento dei voti in Oklahoma, che conta otto grandi elettori. I quali hanno espresso dalla sede di Oklahoma City il proprio voto per Trump.

Ore 17,20 – Il Mississippi ha espresso i suoi 6 voti per Donald Trump – I sei grandi elettori del Mississippi, stato in cui il Repubblicani hanno vinto in ogni elezione presidenziale a partire da quella del 1980, hanno assegnato i propri voti a Donald Trump.

Ore 17,15 – Gli 11 grandi elettori dell’Indiana esprimono il proprio voto per Donald Trump

Ore 17,00 – In New Hampshire assegna i suoi 4 voti a Joe Biden – Biden ha vinto di 7 punti percentuali in New Hampshire nelle elezioni del 3 novembre. Ora i 4 grandi elettori hanno assegnato all’ex vicepresidente il proprio voto.

Ore 16,52 – Il Tennessee assegna i suoi 11 voti a Donald Trump – Gli 11 grandi elettori dello stato del Tennessee hanno espresso il proprio voto per il presidente uscente, che si è aggiudicato lo stato con oltre 23 punti di vantaggio. Il Tennessee è uno stato repubblicano dove il GOP ha ottenuto la vittoria in 11 delle ultime 14 elezioni presidenziali. Gli 11 si sono incontrati a Neshville

Ore 16,45 – Il Vermont è il primo stato ad assegnare i voti – I tre grandi elettori dello stato del Vermont, dove il candidato democratico ha ottenuto il 68 per cento dei consensi, hanno espresso il proprio voto per Joe Biden.

Ore 16,30 – Iniziato il voto in quattro stati – Indiana, New Hampshire, Tennessee e Vermont hanno dato via al voto dei grandi elettori.

Cosa succede dopo il voto dei grandi elettori di oggi

Una delle diverse copie dei certificati del voto prodotte oggi verrà inviata a Washington. A gennaio questa sarà trasmessa al presidente del Senato, e cioè al vicepresidente Usa Mike Pence, prima della cerimonia d’insediamento di Biden. Il conteggio ufficiale con la proclamazione del nuovo presidente e del nuovo vicepresidente lo farà in seduta plenaria il nuovo Congresso il 6 gennaio, tre giorni dopo essersi insediato.

A quel punto tutto sarà pronto per l’Inauguration Day del 20 gennaio, quando Joe Biden e Kamala Harris giureranno e si insedieranno alla Casa Bianca. Trump non ha ancora assicurato la sua presenza alle celebrazioni, e di qui a quel giorno potrebbe trovare altri escamotage per esacerbare la tensione tra quei repubblicani convinti che sia stato lui a vincere le elezioni.

Inoltre, il 5 gennaio sarà un’altra data fatidica: si voterà per i due Senatori dello stato della Georgia (che ha assegnato la vittoria a Biden ma è governato dai Repubblicani). Il risultato dei ballottaggi sarà cruciale perché da esso dipenderà la possibilità della nuova amministrazione di governare, visto che ad oggi la camera alta è controllata dal GOP (e i democratici godono di una timida maggioranza alla Camera). Anche in questa occasione potrebbero nascere nuove tensioni e Trump potrebbe trovare nuove scuse per screditare il processo di transizione.

