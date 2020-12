L’intervista di Biden al New York Times: “L’America prima di tutto, i dazi con la Cina restano”

“Questa volta l’America rurale non sarà lasciata indietro. Non posso accettare che i dem continuino a perdere quasi ogni comunità rurale in America. Dobbiamo capire cosa sta succedendo e parlare agli elettori che abitano in queste aree in modo più efficace. È una questione di dignità”, ha detto. L’intenzione del presidente è quella di combattere il virus in ogni angolo del Paese e per tutto il Paese, “per gli Stati blu e per quelli rossi”, e quindi anche per le aree più remote dove ha vinto Trump. Per sanare la crisi dell’America rurale è necessario per Biden ripristinare l’Obamacare e far rientrare i cittadini idonei nello schema di sostengo alle spese sanitarie Medicaid, nonché stanziare risorse per riaprire gli ospedali chiusi “da cui dipende il lavoro di molte persone in quelle aree”.

La politica estera: Cina e Iran

Due le questioni urgenti di politica estera che Biden dovrà affrontare e di cui ha parlato nell’intervista al New York Times: l’accordo sul nucleare con l’Iran e i rapporti con la Cina. Sul primo, il presidente ha annunciato l’intenzione di rimanere fedele a quanto scritto in un editoriale per la CNN il 13 settembre in cui annunciava, da candidato, che se l’Iran fosse tornato a rispettare rigorosamente l’accordo nucleare, gli Stati Uniti si sarebbero uniti all’accordo come punto di partenza per i negoziati successivi”. Ma ha anche riconosciuto che dopo i recenti sviluppi “sarà difficile”.

Per quanto riguarda Pechino, invece, Biden non prevede un immediato cambio di rotta rispetto alle scelte di Trump, soprattutto per quanto riguarda i dazi imposti dal suo predecessore su circa la metà delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, che per il momento resteranno. “Non ho intenzione di fare mosse immediate e lo stesso vale per le tariffe”, ha detto Biden. “Non comprometterò le mie opzioni”, ha aggiunto. La priorità per il momento sarà rivedere l’accordo esistente con la Cina consultando gli alleati tradizionali in Asia ed Europa, “in modo da poter sviluppare una strategia coerente”.

“La migliore strategia per la Cina – ha spiegato Biden – è quella che mette tutti i nostri alleati sulla stessa lunghezza d’onda. Sarà una delle priorità nelle prime settimane di presidenza cercare di riportarci sulla stessa linea con i nostri alleati”, ha assicurato. Insistendo sull’importanza di ripristinare prima l’economia domestica per poter contare su una maggiore “leva finanziaria” con il dragone di cui al momento gli Stati Uniti non dispongono.

America first

Per farlo sarà necessario investire nel settore della ricerca, dell’energia, delle biotecnologie e dell’intelligenza artificiale: “aree mature per investimenti governativi su larga scala”. “Non ho intenzione di stringere nessun nuovo accordo commerciale con nessuno – ha detto Biden – fino a quando non avremo fatto importanti investimenti qui, nei nostri lavoratori e nell’istruzione”. “Voglio assicurarmi che combatteremo con tutte le nostre forze per investire prima in America”, ha concluso.

