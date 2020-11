USA 2020, Joe Biden discorso | Diretta Streaming | Dove vederlo | VIDEO

Il neo presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden parlerà all’America alle 2 di notte ora italiana (alle 20 ora locale). Il discorso di Joe Biden si terrà a Wilmington, in Delaware. A questo link potrete seguire il video in diretta streaming.

Joe Biden vince in Pennsylvania ed è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Si concludono con la vittoria del candidato democratico, quindi, le elezioni Usa 2020, tra le più avvincenti e incerte degli ultimi anni.

“America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro che ci attende sarà duro, ma vi prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no. Manterrò la fede che avete riposto in me”. È il primo tweet del presidente eletto Joe Biden.

Per giorni, infatti, gli States e il mondo intero hanno trattenuto il fiato in attesa di scoprire chi fosse il 46esimo presidente Usa: che l’ex vice presidente di Obama fosse ormai vicino alla Casa Bianca lo si era capito già nella mattinata di venerdì 6 novembre quando è passato in testa sia in Georgia che in Pennsylvania (oltre ad essere in vantaggio sia in Arizona che Nevada).

Ed è stata proprio la Pennsylvania a regalare i grandi elettori necessari per vincere la tornata elettorale. Grazie al trionfo in Pennsylvania, infatti, Biden ha ottenuto 20 grandi elettori che lo hanno portato a quota 273 delegati, superando dunque la cifra di 270, la quota magica per approdare alla Casa Bianca.

A questo link potrete seguire il video in diretta streaming del discorso di Joe Biden

Prima del discorso, chi è Joe Biden

Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America: il candidato democratico, infatti, si è aggiudicato le elezioni Usa 2020 a discapito di Donald Trump, che, comunque, non ha nessuna intenzione di lasciare la Casa Bianca senza prima intraprendere una serie di azioni legali già minacciate e in parte anche intraprese negli ultimi giorni. Ma chi è il nuovo presidente Usa? Di seguito, la biografia dell’uomo che, dopo aver ricoperto il ruolo di vice presidente sotto l’amministrazione Obama, torna alla Casa Bianca in qualità di comandante in capo.

Biden nasce il 20 novembre del 1942 in una modesta famiglia cattolica di origini irlandesi a Scranton, in Pennsylvania, figlio di Joseph R. Biden Sr. e di Catherine Eugenia, nata Finnegan. La nonna paterna, Robinette, discende da ugonotti francesi emigrati in Inghilterra e poi in Pennsylvania. Joseph Biden crebbe con due fratelli e due sorelle prima a Scranton e poi, dopo il suo decimo compleanno, a Claymont, nella contea di New Castle, nel Delaware, dove il padre vendeva automobili. Laureato in scienze politiche nel 1965 all’università di Newark, si specializzò in seguito in legge, laureandosi nel 1968 a Syracuse, New York, per poi essere ammesso nell’albo degli avvocati nel 1969, attività esercitata per un breve periodo e con modesto successo. Eletto nel consiglio della contea di New Castle dal 1970 al 1972, proprio in quell’anno Biden venne eletto senatore per il Partito Democratico in rappresentanza dello Stato del Delaware.

A questo link potrete seguire il video in diretta streaming del discorso di Joe Biden

La vita privata di Joe Biden

Nel 1966 Joe Biden ha sposato la prima moglie Neilla Hunter, incontrata a Syracuse, dalla quale ha avuto tre figli: Joseph R. “Beau” Biden, Robert Hunter e Naomi Christina. La sua vita è stata segnata da un dramma familiare quando aveva solo 30 anni ed era appena stato eletto senatore. Verso la fine del 1972, la moglie Neila e i tre figli sono state vittime di un terribile incidente d’auto dalla dinamica non chiara.

La moglie e la figlia più piccola, Naomi Christina, di soli 13 mesi, sono rimaste uccise mentre gli altri due figli gravemente feriti. Joe Biden crebbe da solo i due ragazzi, e poi nel 1977, incoraggiato anche da loro a rifarsi una vita affettiva, si è sposato con Jill Tracy Jacobs, dalla quale ha avuto una figlia, Ashley, nata l’8 giugno 1981. Il figlio maggiore, Beau, è stato eletto procuratore generale del Delaware nel 2006 e nel 2010, dopo aver prestato servizio come capitano in un’unità della Guardia Nazionale del Delaware e nella guerra del 2003 in Iraq.

Il 30 maggio 2015, durante il suo secondo mandato di vicepresidente, Beau Biden, candidato alla carica di governatore, morì a 46 anni per un tumore al cervello. Alla celebrazione funebre è intervenuto lo stesso presidente Obama, tenendo il discorso commemorativo. Il secondo figlio, Hunter Biden, è avvocato a Washington. La sua partecipazione, dal giugno 2014, nella directory di una delle più grandi compagnie ucraine del gas, Burisma, ha sollevato polemiche legate in particolare all’incarico del padre.

A questo link potrete seguire il video in diretta streaming del discorso di Joe Biden

Leggi anche: 1. Kamala Harris entra nella storia: è la prima donna (nera e asiatica) a diventare vicepresidente degli Usa; // 2. Usa 2020, vince Joe Biden: chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America

Potrebbero interessarti Biden presidente, il commentatore della Cnn in lacrime in diretta tv | VIDEO Kamala Harris al telefono con il nuovo presidente Biden: ”Ce l’abbiamo fatta, Joe!” | VIDEO Kamala Harris nella storia: è la prima donna a diventare vicepresidente