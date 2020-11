Elezioni Usa 2020: la sfida tra Trump e Biden per la Casa Bianca | DIRETTA

ELEZIONI USA 2020 DIRETTA – Martedì 3 novembre 2020 si sono tenute le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America. Oltre 200 milioni di cittadini americani aventi diritto erano chiamati a eleggere in maniera indiretta il loro 46° presidente (qui la guida completa al voto). La sfida è tra l’attuale capo della Casa Bianca Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden, ex vice di Barack Obama (qui i profili dei due candidati).

Negli ultimi giorni prima del voto i sondaggi davano a Joe Biden un vantaggio di 7-8 punti su Donald Trump. Ma non è affatto scontato che le previsioni siano corrette. Nel 2016 i sondaggi assegnavano la vittoria a Hilary Clinton, sbagliando le previsioni in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania: un risultato smentito clamorosamente dalla vittoria a sorpresa di Donald Trump. Per il sondaggista Robert Cahaly, il capo di Trafalgar Group, che nel 2016 indovinò la vittoria del tycoon: “Vincerà di nuovo Trump”. Qui i sondaggi stato per stato.

Elezioni Usa 2020, come funziona il sistema elettorale

L’elezione del presidente Usa non avviene in modo diretto, ma si basa sul principio noto come “winner takes all” (“il vincitore piglia tutto”): il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti in uno stato ha infatti diritto a tutti i voti in palio in quello stesso stato. I cittadini votano per eleggere i grandi elettori, che poi formano il collegio elettorale che sceglie uno dei candidati presidenziali (qui come funziona il sistema elettorale Usa).

