Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 20 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A 24 giorni dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, salgono le tensioni tra Mosca e il governo italiano, che nelle ultime ore ha risposto compattamente alle “dichiarazioni minacciose” rivolte dal ministero degli Esteri russo, che ha parlato di “conseguenze irreversibili per l’Italia” nel caso di nuove sanzioni contro la Russia. In Ucraina, intanto, è continuato l’assedio della città portuale di Mariupol, obiettivo chiave per il controllo del Mare di Azov, mentre il ministero della Difesa russo ha rivendicato il primo attacco con missili ipersonici dall’inizio della guerra. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 7,30 – Cina: “Tempo dimostrerà che siamo dalla parte giusta della storia” – Sulla guerra tra Russia e Ucraina, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che “il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia”. Wang Yi ha quindi aggiunto: “La Cina continuerà a formulare giudizi indipendenti basati sul merito della questione e in un atteggiamento obiettivo ed equo. Non accetteremo mai alcuna coercizione e pressione esterna e ci opponiamo anche a qualsiasi accusa e sospetto infondati contro”. Secondo il ministro cinese “la soluzione a lungo termine è abbandonare la mentalità della Guerra fredda, astenersi dall’impegnarsi in scontri di gruppo e formare veramente un’architettura di sicurezza regionale equilibrata, efficace e sostenibile. Solo in questo modo si può raggiungere una stabilità a lungo termine nel continente europeo”.

Ore 7,10 – Zelensky: “Crimini di guerra a Mariupol passeranno alla storia” – In un nuovo video postato sul suo profilo Facebook, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l’attacco russo alla città di Mariupol passerà alla storia per quelli che definisce crimini di guerra. “Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire”.

Ore 7,00 – Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni – Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, le sirene d’allarme antiaeree si sono attivate in quasi tutte le regioni dell’Ucraina. Oltre che a Kiev e a Leopoli, infatti, il rischio di raid aerei è scattato a Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia.

