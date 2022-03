Guerra in Ucraina, la Russia minaccia l’Italia: “Con altre sanzioni conseguenze irreversibili”

Guerra in Ucraina, la Russia minaccia l’Italia: “Conseguenze irreversibili”

La Russia mette in guardia l’Italia minacciando “conseguenze irreversibili” nel caso in cui il nostro Paese decidesse di assumere un atteggiamento ancora più duro sul piano delle sanzioni come risposta alla guerra in Ucraina intrapresa da Mosca.

Lo ha dichiarato Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, all’agenzia Ria Novosti.

Il Cremlino, secondo quanto dichiarato da Paramonov, sta lavorando a una risposta alle sanzioni, definite “illegittime”, da parte di Stati Uniti e Unione Europea.

Citando il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, il quale aveva dichiarato i piani Ue nel lanciare una “guerra economica e finanziaria totale”, Paramonov ha quindi dichiarato: “Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”.