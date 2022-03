Guerra in Ucraina: “Le élite russe vogliono uccidere Putin”

Le élite russe si starebbero organizzando per uccidere il presidente russo Vladimir Putin: lo sostiene l’Intelligence ucraina, secondo cui si starebbe formando un gruppo di imprenditori e politici, contrari alla guerra, che vorrebbe rimpiazzare al più presto lo “zar” e porre fine al conflitto in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

Il gruppo, secondo i media ucraini che citano fonti dei servizi segreti, starebbe valutando l’idea di eliminarlo tramite avvelenamento, malattia improvvisa o un incidente.

Non solo, le élite avrebbero anche già scelto il nome del successore di Putin: si tratterebbe dell’attuale direttore del Servizio federale per la sicurezza russa (Fbs), Oleksandr Bortnikov.

Il gruppo vorrebbe liberarsi il prima possibile del presidente russo per ripristinare i legami economici con l’Occidente. Già nei giorni scorsi era circolata la voce di un tentativo di omicidio ai danni di Putin.

In un’intervista, un’ex spia aveva rivelato che un piano per eliminare il presidente probabilmente era già in atto: “Il tentativo verrà dall’interno del Cremlino. Questo non è un lavoro esterno. Sarà un lavoro costoso, una fortuna. Secondo la mia esperienza, scommetterei che un piano è già in atto. C’è sempre”.