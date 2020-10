Clooney, attacco a Trump: “Quel vile non smette di mentirci da anni”

“Quel vile di Donald Trump non smette di mentirci da anni”: a meno di un mese dalle elezioni presidenziali negli Usa, George Clooney entra a gamba tesa contro il leader della Casa Bianca. E lo fa in una diretta streaming, alla vigilia del BFI London Film Festival 2020 che si terrà tra il 7 e il 18 ottobre. Da Los Angeles, il celebre attore ha parlato di sé a tutto tondo, passando da alcuni aneddoti della sua carriera nel mondo del cinema all’impegno politico. E proprio a questo proposito è arrivata la bordata a Trump: una frase, riferita alla pandemia da Coronavirus ma anche sulla campagna elettorale, che dimostra da che parte starà Clooney nel voto del 4 novembre.

L’attore, tra gli altri, di Ocean’s Eleven, ha anche parlato della sua ultima fatica da regista: The Midnight Sky, film adattato dal romanzo Good Morning, Midnight di Lily Brooks-Dalton, in cui recita anche tra gli attori protagonisti e che sarà disponibile su Netflix da dicembre. Nella pellicola, uno scienziato solitario cerca di salvare l’umanità in un mondo post-apocalittico. Fantascienza, sì, ma che si avvicina molto al momento che il mondo intero sta attraversando a causa del Covid-19. Un pensiero, infine, anche all’Italia, un Paese che Clooney frequenta molto dopo aver acquistato una villa sul Lago di Como: “È stata l’Italia a cambiarmi, a rendermi gaudente e felice della vita, mi ha insegnato a capire la fortuna di cui godo e vorrei che molti miei colleghi, spesso arrabbiati o insoddisfatti, imparassero ad apprezzare ogni cosa come ho imparato io, con la mia Italian-therapy”, ha concluso.

