CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 35 milioni e mezzo i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Francia: oltre 10.400 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore – Sono 10.489 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, che registra anche 66 decessi da ieri. Attualmente, sono 7.398 i malati ricoverati in Francia col nuovo coronavirus, 104 sono stati ospedalizzati nelle ultime 24 ore. Il numero totale di pazienti in terapia intensiva, il dato su cui si concentra l’attenzione, è di 1.426.

Ore 06.30 – Trump, medico Casa Bianca: “Nessun sintomo di Covid-19” – Il presidente Donald Trump non ha sintomi per il coronavirus all’indomani dall’uscita dall’ospedale, il Walter Reed Medical Center. Lo ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley dopo averlo visitato. “Ha avuto una notte di riposo – ha precisato – non ha sintomi e le sue funzioni vitali sono stabili”.

Ore 06.00 – Record giornaliero in Argentina: 14.740 casi – L’Argentina ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di Covid-19 nel paese, martedì, con 14.740 positivi rilevati, mentre sono stati registrati 359 decessi (totale 21.827). Il ministero della Salute ha anche riferito nel suo rapporto quotidiano che per la prima volta sono stati più di quattromila i pazienti ricoverati in letti di terapia intensiva con coronavirus (4.007). La provincia di Buenos Aires resta il distretto con i casi più confermati finora (446.064, di cui 5.659 confermati nelle ultime 24 ore), seguita dalla capitale del Paese, con 130.841 casi confermati, 883 dei quali registrati oggi. La provincia di Buenos Aires e la città di Buenos Aires sono passate dal concentrare più del 90% dei nuovi casi a maggio ad avere un peso prossimo al 50% a causa della forte crescita dei contagi in varie parti dell’interno del Paese. La provincia di Santa Fe (centro est) ha registrato 2.208 nuovi casi, al secondo posto rispetto alle infezioni quotidiane, e Córdoba (centro) ne ha 1.455. Le 4.007 persone ricoverate con diagnosi confermata di Covid-19 sono ricoverate in unità di terapia intensiva, rappresentano 29 pazienti in più irispetto al giorno precedente.

Berlino chiude ristoranti e bar dalle 23 – Coprofuoco anti-Covid a Berlino: il Senato della capitale tedesca, infatti, ha deciso la chiusura di tutti i ristoranti e bar dalle 23 alle 6. Sono previste eccezioni solo per benzinai con bar, ai quali tuttavia sarà vietato vendere alcolici durante la notte. Lo riferiscono i media tedeschi. La stretta arriva dopo il nuovo aumento dei contagi a Berlino. Tra le altre misure restrittive, il divieto di incontro con più di cinque persone, valido sempre dalle 23 alle 6 del mattino.

Coronavirus, ultime notizie | Oms: speranza vaccino efficace entro l’anno – C’è speranza che un vaccino efficace contro il Covid-19 sarà pronto entro la fine di quest’anno: lo ha dichiarato il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Facebook rimuove post di Trump su influenza più letale di Covid – Facebook ha rimosso il post di Donald Trump in cui il presidente Usa ha affermato che il Covid-19 è meno letale dell’influenza stagionale. Il portavoce di Facebook Andy Stone ha confermato alla Cnn la rimozione del post perché violava le regole sulla disinformazione. Leggi la notizia completa.

Russia, 11.615 nuovi casi: picco da inizio maggio – Nuovo picco di casi di Coronavirus in Russia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 11.615 contagi, mai così tanti dall’11 maggio, per complessivi 1.237.504. Il totale dei decessi per Covid è di 21.663, compresi gli ultimi 188. Oltre un terzo dei nuovi casi è stato identificato a Mosca dove la situazione è preoccupante e si teme il ritorno a un rigido lockdown per contenere la diffusione del Coronavirus.

Israele, Netanyahu: “Troppo presto per allentare lockdown” – In Israele nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.647 nuovi casi di Covid, un’impennata rispetto ai giorni scorsi, e 15 morti. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video ha sottolineato che è “troppo presto” per allentare il nuovo lockdown generale, decretato dieci giorni fa per contrastare la seconda ondata dell’epidemia.

Trump dimesso dall’ospedale: torna alla Casa Bianca e si toglie la mascherina – Il presidente Usa Donald Trump è stato dimesso dall’ospedale militare Walter Reed dove era stato ricoverato per il Covid. Non ha risposto alle domande dei giornalisti e si è diretto verso l’elicottero Marine One. Una volta arrivato alla Casa Bianca, si è fermato sul patio del South Lawn, davanti alla porta aperta con le bandiere, si è tolto la mascherina e ha salutato con la mano.

Coronavirus ultime notizie | Argentina, in 24 ore oltre 11 mila i nuovi casi – L’Argentina ha superato la cifra di 800.000 casi di coronavirus: solo ieri quelli nuovi sono stati 11.242 e 452 morti per un totale di 21.468 morti dall’inizio della pandemia. La provincia di Buenos Aires rimane il distretto con il maggior numero di casi (440.405, di cui 4.471 registrati lunedì), seguita dalla capitale del paese, con 129.958 casi confermati, di cui 684 registrati oggi.

Leggi anche: 1. Trump sui social: “L’influenza stagionale è più letale del Covid”. Facebook e Twitter rimuovono il post: “Viola le regole sulla disinformazione” /2. Coronavirus, secondo le stime dell’Oms “Il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stato contagiato”

