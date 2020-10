Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 60.134 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 330.263 cittadini provocando 36.030 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – A Portici (Napoli) 57 positivi in una casa di riposo – “Stamattina siamo stati informati dall’Asl che in una casa di riposo per anziani con gestione privata della nostra città diversi ospiti provenienti da varie città della provincia di Napoli ed alcune lavoratrici dipendenti sono risultati contagiati dal Covid e sono positivi al test del tampone”. Lo rende noto il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, in un post su Facebook. “Uno degli ospiti – aggiunge – è stato ricoverato in ospedale mentre gli altri sono stati posti in isolamento all’ interno della casa di riposo sotto la sorveglianza sanitaria dell’Asl Napoli 3 sud. Agli anziani in isolamento ed ai dipendenti contagiati gli auguri di pronta guarigione della nostra comunità”. Secondo quanto si è appreso i positivi sarebbero 57, di cui 41 anziani ospiti della struttura e 16 operatori.

Ore 06.30 – Ricciardi: “L’Italia ha opzionato 18 milioni di vaccini anti-influenza” – L’Italia ha opzionato quasi 18 milioni di dosi” di vaccini anti-influenza, “poi queste dosi devono essere acquistate dalle Regioni”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del governo, a Cartabianca. “Tutte le regioni del sud hanno subito tagli enormi”, la sanità – ha osservato – “ha perso 40mila operatori, quasi tutti nel sud”.

Ore 06.00 – Vaccini, Salvini: “Educazione meglio di obblighi” – Sui vaccini “io non sono contro e a favore di nulla, faccio quello che il medico mi dice di fare, ma l’educazione è meglio degli obblighi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Fuori dal coro, in onda su Rete 4.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Senatore M5S Anastasi: “Sono positivo” – “Ieri mattina ho fatto il test per il Covid-19 e sono risultato positivo, me l’hanno appena comunicato. È giusto dirlo, un fatto di questo genere è importante che si sappia. Ricordo a tutti l’importanza della prevenzione. Non ho idea di come ho beccato questo virus, potrebbe essere stato un mio collega o potrei averlo preso in giro, perché sono uno che viaggia molto”. Lo dichiara sul suo profilo Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Cristiano Anastasi.

Il bollettino – È di 60.134 persone attualmente positive (+1.231), 36.030 morti (+28), 234.099 guariti (+1.418), per un totale di 330.263 casi (+2.677), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 60.134 pazienti attualmente positivi, 3.625 sono ricoverati con sintomi (+138), 319 sono in terapia intensiva (-4) e 56.190 sono invece in isolamento domiciliare (+1.097). Oggi si registra un aumento dei contagi (2.677 contro i 2.257) a fronte anche di un sostanzioso aumento dei tamponi: oggi, infatti, sono stati effettuati 99.742 test contro i 60.241 di ieri. Anche oggi si registra un aumento dei ricoveri ospedalieri ordinari (138 contro i 200 di ieri), mentre si registra una diminuzione dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è ancora una volta la Campania con 395 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 350, dal Lazio con 275 nuovi contagi e dal Veneto con 259. Il bollettino.

Manca numero legale, centrodestra esulta. Pd chiede verifica su assenze per “quarantena” – Al momento del voto sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, le opposizioni – accortesi che diversi deputati dei gruppi di maggioranza non erano presenti – hanno deciso di non partecipare al voto non entrando in Aula. Al termine della votazione, quindi, il presidente di turno Ettore Rosato ha annunciato che non c’era il numero legale. Sono subito partiti gli applausi e i festeggiamenti delle opposizioni. “Non c’è nulla da festeggiare”, ha detto il presidente di turno Ettore Rosato. Il Pd, con Emanuele Fiano, pur riconoscendo che la mancanza del numero legale “è un problema per la maggioranza”, chiede formalmente alla presidenza della Camera di “verificare se il numero dei deputati oggi assenti perché è così stato richiesto dagli uffici di Montecitorio per isolamento” a causa dei controlli dopo due deputati risultati positivi al Covid 19, “ha inficiato i numeri della maggioranza”.

Speranza presenta il nuovo Dpcm: “Mascherine all’aperto anche con gli amici” – “Dentro questo Dpcm proveremo a confermare le misure essenziali che fin qui ci hanno consentito di gestire la convivenza con l’epidemia, provando a dare un segnale di primo rafforzamento, in sintonia con la tendenza epidemiologica di risalita dei casi”. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha così illustrato, stamattina alla Camera, le tre regole fondamentali che rappresentano “l’asse portante” del nuovo Dpcm: mascherine obbligatorie ovunque (anche con gli amici), distanziamento sociale e rispetto delle norme igieniche. Qui tutti i dettagli.

