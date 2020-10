L’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera

Oggi martedì 6 ottobre il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato il Dpcm con le nuove regole di contenimento del virus alla Camera dei Deputati. Il cosiddetto “decreto ottobre” volto a limitare la seconda ondata di Coronavirus prevede una nuova stretta alle norme di comportamento, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto – in tutte le circostanze in cui non si può mantenere il distanziamento – e il divieto di assembramento, nonché la proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio.

Nel suo discorso alla Camera il ministro Speranza ha sottolineato come nonostante l’Italia, rispetto ad altri Paesi europei, stia reggendo meglio l’arrivo della seconda ondata, è necessario “non illudersi” e tenere alta l’attenzione, rafforzando le norme di convivenza sociale, perché l’aumento dei contagi caratterizza da nove settimane consecutive la curva epidemiologica del nostro Paese.

“Nel prossimo Dpcm dobbiamo continuare sulla linea della prudenza che ci ha guidato finora”, ha detto Speranza nella sua informativa alla Camera. “Dentro questo Dpcm proveremo a confermare le misure essenziali che fin qui ci hanno consentito di gestire la convivenza con l’epidemia, provando a dare un segnale di primo rafforzamento, in sintonia con la tendenza epidemiologica di risalita dei casi”. Il ministro ha così illustrato le tre regole fondamentali che rappresentano “l’asse portante” del nuovo Dpcm. Prima di essere approvato, il decreto dovrà essere presentato anche nell’Aula del Senato e condiviso con le Regioni.

Utilizzo delle mascherine

“Le mascherine sono strumento essenziale per contrastare la diffusione del Covid”, ha sottolineato il ministro della Salute. “Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare valutiamo l’estensione dell’obbligo di indossarle anche all’aperto. Dobbiamo fare uno sforzo in più per cui in ogni situazione in cui c’è rischio di incontrare persone non conviventi c’è la necessità di usarle”. Speranza ha evidenziato come la stragrande maggioranza dei contagi avvenga “dentro relazioni amicali e familiari”, motivo per cui bisogna indossare il dispositivo ogni volta che “s’incontrano persone con cui non si convive”, anche all’aperto.

Distanziamento e più controlli sugli assembramenti

Il secondo punto è quella del distanziamento di almeno un metro e del divieto di assembramento, norme già in vigore ma “da rendere più esecutive”. Per questo il governo lavorerà “per aumentare il livello di controllo”, perché gli assembramenti “rischiano di favorire l’impennata della curva”.

Rispetto delle norme igieniche

“Il terzo punto ha a che fare con il rispetto delle norme igieniche e in particolare con il lavaggio delle mani”, ha continuato Speranza, assicurando l’Aula sul fatto che sulle regole ci sia “pieno accordo della comunità scientifica mondiale”.

Gli altri punti salienti del discorso di Speranza alla Camera

Nel corso dell’informativa pronunciata alla Camera, il ministro Speranza ha poi evidenziato come, in una fase di aumento dei contagi, sia necessario mantenere costante il dialogo tra Stato e Regioni e favorire il massimo livello di cooperazione. “In questa fase non c’è più una dinamica di territorialità, con una parte del Paese più colpito di altri, come a luglio, quando c’era un enorme differenza tra Regioni sul piano dell’impatto. In questa seconda fase i numeri ci segnalano con grande chiarezza una crescita diffusa da cui nessuna realtà è esente. Nessuna Regione è fuori dai rischi: per questo c’è bisogno della massima attenzione in ogni angolo del Paese. Ci sarà bisogno di ripristinare la massima condivisione nella relazione tra stato e Regioni”, ha detto Speranza.

Il ministro ha ricordato all’Aula della Camera che prima di ottenere il vaccino e le cure sarà necessario aspettare ancora alcuni mesi, un periodo in cui bisogna “resistere” e incrementare la capacità di convivenza con il Coronavirus. “I mesi che ci aspettano non saranno facili da gestire, dovremo convivere con il Covid senza ancora avere questi strumenti essenziali. Le armi che abbiamo sono quelle che abbiamo conosciuto in questi mesi: i comportamenti delle persone, le misure adottato da stato e Regioni, il tracciamento”, ha dichiarato, ringraziando “i media e gli editori che hanno contribuito a rafforzare l’utilizzo dell’app immuni” e “il nostro Sistema sanitario Nazionale” che è “l’arma più forte che abbiamo“. Speranza ha concluso l’informativa condividendo “due messaggi fondamentali”: tenere alto il livello di guardia e tenere presente che “la sicurezza sanitaria è la prima mattonella su cui ricostruire la ripartenza del Paese”.

