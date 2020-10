Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 6 ottobre 2020.

È di 60.134 persone attualmente positive (+1.231), 36.030 morti (+28), 234.099 guariti (+1.418), per un totale di 330.263 casi (+2.677), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 60.134 pazienti attualmente positivi, 3.625 sono ricoverati con sintomi (+138), 319 sono in terapia intensiva (-4) e 56.190 sono invece in isolamento domiciliare (+1.097).

Oggi si registra un aumento dei contagi (2.677 contro i 2.257) a fronte anche di un sostanzioso aumento dei tamponi: oggi, infatti, sono stati effettuati 99.742 test contro i 60.241 di ieri. Anche oggi si registra un aumento dei ricoveri ospedalieri ordinari (138 contro i 200 di ieri), mentre si registra una diminuzione dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è ancora una volta la Campania con 395 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 350, dal Lazio con 275 nuovi contagi e dal Veneto con 259.

