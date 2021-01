Licenziato e arrestato per aver distrutto intenzionalmente oltre 500 dosi di vaccino contro il Covid. È accaduto all’Aurora Medical Center di Grafton, a nord di Milwaukee, nel Wisconsin (Usa): un farmacista impiegato nell’ospedale, e del quale non è stato diffuso il nome, ha reso intenzionalmente inutilizzabili centinaia di fiale di Moderna (già approvato dalla Food and Drug Administration) dopo averle tirate fuori dai frigoriferi. I fatti risalgono al weekend e l’uomo è stato arrestato ieri, 31 dicembre, dalle autorità locali. Le accuse sono quelle di attentato alla sicurezza pubblica e di danneggiamento di farmaci. Il danno economico stimato si aggira tra gli 8 mila e gli 11 mila dollari.

Ora le forze dell’ordine rendono noto che l’uomo, licenziato, aveva compiuto il gesto per le sue posizioni cospirazioniste: era convinto che il serio “avrebbe mutato il DNA delle persone sottoposte a vaccinazione”. Lo riporta il Guardian.

Il farmacista è stato segnalato, licenziato e successivamente arrestato dalla polizia del dipartimento di Grafton nei giorni scorsi con le accuse di attentato alla sicurezza pubblica e danneggiamento di patrimonio farmaceutico. “Si era convinto che non fossero sicuri”, ha detto Adam Gerol, procuratore distrettuale di Ozaukee, contea dello Stato del Wisconsin. Il responsabile del gruppo medico della struttura sanitaria presso cui il farmacista lavorava afferma che l’uomo avrebbe deliberatamente rimosso le fiale dal sistema di refrigerazione del centro medico durante la notte dal 24 dicembre al 25 dicembre.

Steven Brandenburg era un dipendente dell’Advocate Aurora Healt, organizzazione sanitaria no profit con sede a Milwaukee con 15 ospedali, 150 cliniche e 70 farmacie in tutto il Wisconsin orientale. Il gruppo sanitario per cui l’uomo lavorava ha preso le distanze dal proprio dipendente, sottolineando che l’accaduto ha costituito una violazione dei valori fondamentali in cui la struttura crede.

