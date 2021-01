Gli Stati Uniti continuano a segnare tristi record nella pandemia, tanto che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di bare per le vittime.

Nel primo giorno del 2021 il Paese ha registrato 277.346 contagi, superando ormai i 20 milioni di casi, mentre i morti sono oltre 350 mila, in base ai dati della Johns Hopkins University. E altri 115 mila americani potrebbero morire di Covid nel prossimo mese, secondo alcune proiezioni. Per fare una comparazione, più di 77.500 persone sono decedute a dicembre, il mese col bilancio più letale dall’inizio della pandemia.

In un lungo reportage uscito sul Daily Beast, viene lanciato l’allarme: “Le pompe funebri non hanno più spazio per ricevere i cadaveri. Tutti lavorano sette giorni alla settimana più gli straordinari. Siamo esausti”. Ma esiste anche un altro problema ed è quello della carenza di pini per le bare. “Il legno sta scarseggiando, soprattutto il pino, che è il più economico”, ha detto Auriel Suarez, proprietario della Universal Caskets Manufacturing Corporation, nell’est di Los Angeles. “In 52 anni di attività, non ho mai visto niente di simile”, ha aggiunto.

Un’impresa di pompe funebri della città ha addirittura affittato un camion-frigo di 15 metri per ospitare le salme in attesa di trovare una soluzione. “Siamo in crisi e la situazione è disperata”, ha detto sempre al Daily Beast Magda Maldonado che gestisce la Continental Funeral Homes.

La California è diventata l’epicentro della pandemia nelle ultime settimane con oltre 24.000 decessi mentre tutto il Paese è in apprensione anche per la notizia del ricovero di un noto anchor della Cnn: Larry King, 87 anni, sta combattendo il virus da oltre una settimana allo Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles.

Intanto, la campagna di vaccinazione lanciata il 14 dicembre prosegue tra caos e ritardi e finora ha toccato solo 4,2 milioni di persone, contro i 20 milioni previsti entro fine 2020. L’area più devastata dal virus è quella di Los Angeles, travolta dall’ondata post natalizia con una media di oltre 16 mila casi al giorno nell’ultima settimana, con il record sabato di 19.063 contagi.

Gli ospedali americani sono al collasso e le vittime del Covid-19 stanno aumentando: per questo le pompe funebri non reggono più l’emergenza.

